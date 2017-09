जम्मू कश्मीर: SSB कैंप पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद और एक घायल

जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में एक एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल शहीद हो गया है और एक अन्य जवान घायल हो गया है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आतंकवादियों ने एसएसबी की 14वीं बटालियन की पार्टी पर हमला किया। ये पार्टी बनिहाल सुरंग की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है।

#UPDATE One SSB Head Constable lost his life in terrorist attack on SSB camp in J&K. Another jawan is injured, admitted to hospital. pic.twitter.com/psAqWbLCo8