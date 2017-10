तवांग हेलिकॉप्टर क्रैश: गत्तों में शहीदों का शव रखे जाने पर विवाद, सेना ने माना- सलूक ठीक नहीं

अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों के शवों को पॉली बैग और गत्ते में रखे जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया है। फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जमकर सरकार पर उतारा। वहीं क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी इस फोटो के साथ ट्वीट कर सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

विवाद बढ़ता देख सेना ने इसे असामान्य माना। सेना ने कहा कि भविष्य में शवों को उचित तरीके से पहुंचाना की पूरी कोशिश की जाएगी।

Mortal remains of heptr accident in HAA on 6 Oct 17 recovered, sent wrapped in local resources is an aberration. pic.twitter.com/NDvEvBo87F — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) October 8, 2017



इस पर सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि स्थानीय संसाधनों से शवों को लपेटना भूल थी और मत सैनिकों को हमेशा ही पूर्ण सैन्य सम्मान दिया गया है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का एमआई 17 वी5 हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें दो जवान और पांच क्रू मेंबर समेत सात जवान शहीद हो गए थे।

उत्तरी सैन्य कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवत्त) एच एस पनाग ने शवों की तस्वीर के साथ अपने ट्वीट में कहा, सात युवा अपनी मातभूमि भारत की सेवा करने के लिये कल दिन के उजाले में निकले। और वे अपने र इस तरह आए।

Fallen soldiers always given full military honour. Carriage of mortal remains in body bags, wooden boxes,coffins will be ensured. pic.twitter.com/XSom29pWoF — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) October 8, 2017

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सेना ने बयान में कहा कि पार्थिव शरीरों को बॉडी बैग्स, लकड़ी के बक्से और ताबूत में लाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि मृत सैनिकों को हमेशा पूर्ण सैन्य सम्मान दिया जाता है। शवों को बॉडी बैग्स, लकड़ी के बक्से, ताबूत में लाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।



बाद में सेना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सीमित संसाधनों के कारण हेलिकॉप्टर ज्यादा भार नहीं ले जा सकते। बयान में कहा गया, बॉडी बैग्स या ताबूत के बजाय शव उपलब्ध स्थानीय संसाधनों में लपेटे गए। यह एक भूल थी। बयान में कहा गया कि गुवाहाटी बेस अस्पताल में पोस्टमार्टम के तुरंत बाद शवों को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ लकड़ी के ताबूत में रखा गया। इसमें कहा गया है, पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देने के बाद सभी जवानों के शवों को उनके परिजन के पास भेजा गया।



एक अधिकारी के अनुसार तस्वीरें उस वक्त ली गईं जब शव गुवाहाटी में थे। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवत्त) पनाग ने कहा कि जब तक ताबूत उपलब्ध नहीं हों तब तक शवों को अग्रिम स्थानों से ले जाने में उचित सैन्य बॉडी बैग्स का अवश्य इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

तस्वीरों के सामने आने के बाद टिवटर पर कई लोगों ने रोष जाहिर किया। अरूणाचल प्रदेश के तवांग में शुक्रवार की सुबह Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर के दुर्टनाग्रस्त होने की टना में दो पायलटों समेत पांच वायु सेनाकर्मियों और थल सेना के दो सैनिकों की मौत हो गई थी।

IAF क्रैश के शहीदों के शव...शर्मनाक! माफ़ करना ऐ दोस्त, जिस कपड़े से तुम्हारा कफ़न सिलना था वो अभी किसी का बंद गला सिलने के काम आ रहा है !!! pic.twitter.com/fOWyymhozb — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 8, 2017



इस फोटो के सामने आने के बाद क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, 'IAF क्रैश के शहीदों के शव...शर्मनाक! माफ़ करना ऐ दोस्त, जिस कपड़े से तुम्हारा कफ़न सिलना था वो अभी किसी का बंद गला सिलने के काम आ रहा है !!!'