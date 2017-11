Whatsapp बंद होने पर लोगों ने ऐसे लिए मजे, पढ़ें मजेदार ट्वीट

व्हाट्ऐप पर लगातार सक्रिय रहने वाले लोग उस वक्त थोड़ी देर के लिए बेचैन हो गए जब उनके मैसेंजिग ऐप यानी व्हाट्सऐप ने काम करना बंद कर दिया। व्हाट्सऐप यूजर करीब एक घंटे तक ना तो कोई मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही उनके पास कोई मैसेज आ रहा था। दरअसल आज 1 बजे के बाद सरवर अचानक डाउन हो गया और व्हॉट्सऐप ने काम करना बंद कर दिया।

पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये इंटरनेट की समस्या हो, कुछ लोगों ने तो अपना व्हाट्सऐप अन्स्टॉल करके इन्स्टॉल भी करके देखा लेकिन व्हाट्सऐप ने फिर भी काम नहीं किया। जब ऐप को बंध हुए आधा घंटे से ज्यादा हो गया तब लोगों के बीच बेचैनी बढ़ गई। बाद में पता चला कि ना सिर्फ भारत में बल्कि और भी कई देशों में एक घंटे के लिए व्हाट्सऐप बंद हो गया था। बंद होते ही व्हाट्सऐप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने ऐप के बंद होने पर परेशानी जाहिर की तो कुछ लोगों ने इस पर चुटकी ली।

काम करने लगा Whatsapp, 1 घंटे तक परेशान रहे लोग

पढ़ें लोगों के कुछ मजेदार ट्वीट :

2 mins of silence for those who unistalled and then installed WhatsApp again #WhatsAppDown — AarJay🎓 (@AarJay321) November 3, 2017

Pure whatsapp forward ka badla liya uncle se 😂😂😂😂#WhatsappDown pic.twitter.com/BUjIZzPGXr — Shash (@pokershash) November 3, 2017

Chalo Dilasa de sakte hai, WhatsApp down tha warna reply karti meri crush ❤#WhatsAppDown — Aman (@humourously_urs) November 3, 2017

First we used to check neighborhood from balcony to see if light has gone for everyone else too,Now we check twitter to see if #WhatsAppdown — Abhay Ratna Pandey (@rabhay1987) November 3, 2017

Everyone is checking Twitter to see if whatsapp is down 🤣😅😅#WhatsappDown 👨🏽‍💻 pic.twitter.com/VOmkuEG8Uk — Smik The Deejay® (@dj_smik) November 3, 2017