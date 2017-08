गोरखपुर हादसाः बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले 6 दिनों में 63 बच्चों की मौत, सीएम ने भेजे दो मंत्री

गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में पिछले छह दिनों में 63 बच्चों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में नवजात बच्चे भी शामिल हैं। आज सुबह भी एक बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा इंसेफेलाइटिस से पीड़ित था। यूपी सरकार ने इस मामले मेजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बाल चिकित्सा केंद्र में बच्चों की मौतों के लिए इंफेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन अस्पताल और जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी को मौत का कारण मानने से इनकार किया है। सीएम ने अपने दो मंत्रियों को भेज मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है।

#FLASH : 11 year old suffering from Encephalitis passes away, taking death toll at #Gorakhpur 's BRD Medical College to 63. pic.twitter.com/6MSbAhpsDX

9 तारीख की आधी रात से लेकर 10 तारीख की आधी रात को 23 मौतें हुईं जिनमें से 14 मौतें नियो नेटल वॉर्ड यानी नवजात शिशुओं को रखने के वॉर्ड में हुई जिसमें प्रीमैच्योर बेबीज रखे जाते हैं। यह भी हैरतअंगेज है कि 10 अगस्त की रात को ऑक्सीजन की सप्लाई खतरनाक रूप से कम हो गई। ऑक्सीजन खत्म होने से अबतक 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो मंत्रियों को मामले की जांच के लिए गोरखपुर भेजा है।

#FLASH : 11 year old suffering from Encephalitis passes away, taking death toll at #Gorakhpur 's BRD Medical College to 63. pic.twitter.com/6MSbAhpsDX



स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और तकनीकी व चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन वहां पहुंचने वाले हैं। रवानगी से पहले उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर मामले को गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी है और वहां काफी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है।

CM is keeping track of things, He had called Health Min & me. Both of us will go to #Gorakhpur, inspect& report back to him: Ashutosh Tandon pic.twitter.com/NwTsXrH2Pg