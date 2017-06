50 साल पुराना कानून बदला: अब 6 महीने में आएगा भ्रष्टाचार पर फैसला

केन्द्र सरकार ने सोमवार को भ्रष्टाचार से संबंधित कानून में एक बड़ा संशोधन किया है। 50 साल पुराने कानून को बदलते हुए केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया है।

Govt changes an over 50-year-old rule, sets out six-month deadline to probe corruption cases involving its employees.