कर्नाटक: सिलेंडर ब्लास्ट में मां-बाप को खो चुकी बच्ची को गोद लेगी सरकार, अब तक 6 की मौत

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार सुबह हुए एक सिलेंडर ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। बचाव दल ने मकान के मलबे से एक बच्ची सुरक्षित बाहर निकाला है लेकिन बच्ची के मां-बाप की हादसे में मौत हो गई है।

#WATCH: Girl child rescued from Ejipura building collapse site in Bengaluru. Her parents died in the incident,govt has decided to adopt her. pic.twitter.com/jZcI1VHAf5