सिरसा LIVE: राम रहीम के डेरे से आज खुलेंगे कई राज़, तलाशी के लिए पहुंचीं 41 पैरामिलिट्री कंपनियां

जेल में बंद रेप के दोषी बाबा गुरमीत राम रहीम के सिरसा स्थित डेरे की आज तलाशी की जा रही है। सुरक्षाबल हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा हेडक्वार्टर में घुस गए हैं. सर्च ऑपरेशन की निगरानी के लिए हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड जज एके पवार को नियुक्त किया है। जिनकी निगरानी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि यह तलाशी गुरुवार को होगी। लेकिन अदालत की ओर से तलाशी की निगरानी नियुक्त कोर्ट कमिशनर सेवानिवृत्त जज एके पवार के दोपहर बाद सिरसा पहुंचने ऐसा संभव नहीं हुआ।

लाइव अपडेट

09: 00AM : डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वाटर में घुसी जेसीबी मशीन, अधिकारियों ने 10 लोहारों को भी बुलाया

8:30AM - हरियाणा: सुरक्षाकर्मियों के साथ बॉम्ब स्कवायड टीम भी पुहंची डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वाटर

8:15 AM- सर्च ऑपरेशन के लिए डेरा के हेडक्वाटर पहुंचीं 41 पैरामिलिट्री कंपनियां, एक स्वाट टीम, आर्मी, एक डॉग स्क्वॉड की टीम

8:00 AM- डेरा सच्चा सौदा के सिरसा डेरे के आसपास लगा कर्फ्यू, सर्च ऑपरेशन जारी

7:00 AM- डेरा सच्चा की प्रवक्ता विपास्साना इंसा ने कहा, डेरा हमेशा कानून का पालन करता, सभी अनुनानियों से शांति की अपील

6:00 AM- तलाशी: आज राम रहीम के डेरे में घुसेगी पुलिस, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

Haryana: Bomb Squad is also accompanying officials and security personnel inside #DeraSachaSauda HQ in Sirsa for search operation. pic.twitter.com/4MKGbR71QD

Dera has always followed law. Appeal followers to maintain peace: Vipassana Insan, Dera Spokesperson on search ops in Dera's Sirsa HQ pic.twitter.com/bJhAaSrzLJ