डेरा तलाशी जारी: बिना लेबल की ब्रांडेड दवाएं और लक्जरी कारें मिली, इंटरनेट पर लगी रोक- देखें Video

हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच पांच हजार पुलिसकर्मियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। मीडिया खबरों के अनुसार, तलाशी के दौरा डेरा मुख्यालय में भारी मात्रा में नगदी मिली है तथा मुख्यालय में संदिग्ध स्थानों पर खुदाई भी की जा रही है। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्रों में भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और कुछ क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मुख्यालय में मीडिया का प्रवेश भी बंद है तथा डेरा समर्थकों को मुख्यालय के आसपास एकत्रित नहीं होने के आदेश दिये गए हैं। हरियाणा सरकार ने तीन दिन के लिए सिरसा जिले में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाएं बंद कर दी हैं। डिप्टी डायरेक्टर सतीश मेहरा ने बताया कि डेरा से बिना लेबल की ब्रांडेड फार्मेसी दवाएं, ओबी वैन, बिना नंबर की लक्जरी कारें भी बरामद हुई हैं।

Pharmacy medicines without label/brand found, OB Van, Lexus car without number also found: Dy Director Satish Mehra on Dera HQ search pic.twitter.com/VDHP3byEnX