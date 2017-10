शिवराज ने MP की सड़कों को बताया अमेरिका से बेहतर, ट्विटर पर उड़ा मजाक

मध्य प्रेदश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्धेशय अमेरिका दौरे पर गए शिवराज ने कहा कि एमपी की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप फोरम में बोलते हुए शिवराज ने कहा मैं जब वॉशिंगटन के एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा एमपी के सड़कें अमेरिका से कहीं बेहतर हैं।

मुख्यमंत्री कहा कि हमने मध्य प्रदेश में करीब 1.75 लाख किमी सड़कें बनाईं। ये सड़कें सभी गांव को जोड़ते हुए बनाई गई हैं। शिवराज ने विश्व में अमीरों और गरीबों के पास उपलब्ध संसाधनों में व्यापक अंतर पर चिंता जताते हुए कहा है कि महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सिद्धांत अपनाकर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है।

When I got down at Washington Airport & travelled on roads, I felt roads in MP are better than US: Madhya Pradesh CM in Washington DC pic.twitter.com/saMTLqKDqT — ANI (@ANI) October 24, 2017

उन्होंने कहा 'संसार में भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण अमीरों और गरीबों के पास उपलब्ध संसाधनों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। वैश्विक समाज में एकरूपता लाने के लिए अमीरों और गरीबों के पास उपलब्ध संसाधनों के अंतर को कम करना जरूरी है और यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को अपनाकर किया जा सकता है।

देखें- ट्विटर पर कैसे उड़ा शिवराज के बयान का मजाक:

CM himself observe cleaness all roads every month with plenty of water #MPRoads pic.twitter.com/h6QfgmE4Gu — जितेन्द्र सिंह (@iamjee2) October 24, 2017

This is the actual pic during Shivraj Chauhan visit to Niagara falls in US. #MPRoads pic.twitter.com/sEvyfugA1m — Fazlur (@fazlurism) October 24, 2017

#MPRoads#shivrajsinghchouhan

Squence of the event

About Road

About Pain

And finally solution 😂😂 pic.twitter.com/KR4bXYpc78 — Arpit Sourashtriya (@AptArpit) October 25, 2017

#MPRoads

Mrs shivraj singh love for MP roads 😂 pic.twitter.com/G4iEsGzT2I — Arpit Sourashtriya (@AptArpit) October 24, 2017