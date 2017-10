शत्रु का वार: कहा-गुरदासपुर लोकसभा उप चुनाव में इसलिए मिली हार

भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में पार्टी को मिली करारी हार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीटर पर कांग्रेस को जीत की बधाई देते हुए पार्टी पर तंज कसते हुए एक के बाद एक छह ट्वीट किए हैं।

भाजपा सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जैसी उम्मीद थी, गुरदासपुर उपचुनाव में पार्टी को करीब दो लाख वोटों के अंतर से अपमानजनक हार मिली। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि उन्हें पहले से हार की उम्मीद थी क्योंकि लोकप्रिय और महान स्वर्गीय विनोद खन्ना के करीबी को उप चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। गुरदासपुर की संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा के उम्मीदवार को दो लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। आपको बात दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद खन्ना के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी।

भाजपा सांसद शत्रुघ्न ने किए ये 6 ट्वीट

1- गुरदासरपुर उपचुनाव में जैसी अपमानजनक हार की उम्मीद थी वो मिली। यहां करीब दो लाख वोटों से हारे।

As expected, we suffered a humiliating defeat in the Gurdaspur bye-election by a massive margin of almost 2 lakh votes. They say that...1>2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 16, 2017



2- इस हार की उम्मीद थी क्योंकि मशहूर, लोकप्रिया और स्वर्गीय विनोद खन्ना के करीबी को टिकट नहीं दिया गया।

..this defeat was expected because of ticket not being given to people connected with the very popular& loved, late&great Vinod Khanna.. 2>3 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 16, 2017



3- मेरा प्यार हमेशा पार्टी और इससे जुड़े लोगों के लिए है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मेरा अवलोकन और फीडबैक पार्टी के आत्मनिरीक्षण के लिए है।

I have all the love & admiration for our party & people & my observation & feedback is for internal party consumption & introspection....3>4 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 16, 2017



4- हमें अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और मैं सुनील जाखड़ को बड़ी जीत पर बधाई देता हूं। योग्य पिता के योग्य बेटे हैं।

We have to accept our defeats in all humility as also the grand victory of Sunil Jakhar, worthy son of a worthy father...4>5 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 16, 2017



5- कांग्रेस की गुरदासपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में नवजोत सिंह सिद्धू का साफ असर दिखता है। सिद्धू ने सच्ची खेल भावना का परिचय दिया।

...and also the influence & performance of our own @sherryontopp Navjot Singh Siddhu, in true sportsman spirit....5>6 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 16, 2017



6- हमें वाकई आइना में देखने की जरूरत है। दीवारों पर लिखी बातें देखिए और लोगों के मूड का अनुमान लगाइए।

...We must look at the mirror, see the writing on the wall and feel the people’s mood in right perspective.. Long live BJP/NDA. Jai Hind. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 16, 2017

