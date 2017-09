पंजाब: सीनियर जर्नलिस्ट केजे सिंह और उनकी मां की हत्या, घर में मिले शव, जांच के लिए एसआईटी का गठन

पंजाब के मोहाली में वरिष्ठ पत्रकार केजे सिंह और उनकी मां गुरुचरन कौर की हत्या कर दी गई है। के.जे सिंह और उनकी मां का शव मोहाली स्थित उनके घर में मिला। के.जे की सिंह की मां की उम्र 92 साल थी। सीएम अमरिंदर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। के.जे सिंह अंग्रेजी अखबार के संपादक रह चुके हैं।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बाद ने भी इस घटना पर शोक जताया है। सुखबीर बादल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने वरिष्ठ पत्रकार केजे सिंह और उनकी मां की हत्या के बारे में सुना। मैं इस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील करता हूं।

बात दें कि बीते कुछ दिनों में पत्रकार की हत्या के दो और मामले सामने आए हैं। कन्नड़ भाषा की पत्रकार गौरी लंकेश की बेंगलुरु में हत्या के बाद त्रिपुरा में शांतनु भौमिक की रिपोर्टिंग के दौरान अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आज केजे सिंह की हत्या खबर आई है।

Just heard senior journalist KJ Singh has been murdered along with his mother.Condemn this killing and urge authorities to nab culprits imm. — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 23, 2017

