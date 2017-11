मिस वर्ल्ड मानुषी पर अपने विवादित ट्वीट के लिए शशि थरूर ने मांगी मांफी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में मिल वर्ल्ड बनी भारतीय मूल मानुषी छिल्लर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो विवाद में घिर गए। उन्होंने अपने ट्विटर पर मजाकिया लहजे में की मानुषी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर दी जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। हालांकि इसके बाद शशि थरूर ने इस बात के लिए माफी भी मांग ली। बता दें कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में किसी भारतीय प्रतिभागी की खिताबी जीत के लिए 16 साल इंतजार करने के बाद मानुषी छिल्लर ने शनिवार को चीन में आयोजित कार्यक्रम में विश्व सुंदरी का ताज हासिल किया। उनकी इस खिताबी जीत को संदर्भ बनाकर शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा था, “हमारी मुद्रा के विमुद्रीकरण से कितनी गतली हुई! यह भाजपा को समझना चाहिए कि भारत की नकदी दुनिया में श्रेष्ठ है, देखिए, हमारे 'चिल्लर' तक को विश्व सुंदरी का खिताब मिल गया।”

उनकी यह बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी। एक ट्विटर उपयोगकतार् ने लिखा- “सर थरूर शर्म कीजिए। आपने हरियाणवी उपनाम छिल्लर का अपमान किया है और इसे मजाक के साथ जोड़ा है।” दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा-“यह बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। किसी के उपनाम का मजाक बनाने की अपेक्षा हम आपसे नहीं करते हैं...निराशाजनक।”

What a mistake to demonetise our currency! BJP should have realised that Indian cash dominates the globe: look, even our Chhillar has become Miss World! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 19, 2017

NCW condemn the tweet of @INCIndia leader @ShashiTharoor. He degraded the achievement of daughter of #haryana and #India who got glory to the country. Will he call his own daughter chillar? He must apologize immediately. https://t.co/WD6q49vUo8 — NCW (@NCWIndia) November 19, 2017

थरूर ने मांगी माफी

इस पर थरूर ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से लोगों से शांत होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि श्लेषालंकार हास्यविनोद का सबसे सरल रूप है और द्विभाषी श्लेष उससे भी ज्यादा सरल होता है। थरूर ने कहा, “आज एक मजाकिया ट्वीट से जिन लोगों को ठेस पहुंची है, उनसे क्षमायाचना। बेशक इसमें प्रतिभावान युवती को अपमानित करने की मंशा नहीं थी। मैंने उसकी तारीफ अलग से की है। कृपया शांत हो जाइए।”