पंचकूला हिंसा: हाईकोर्ट ने कहा, गुरमीत राम रहीम की संपत्ति जब्त कर करें नुकसान की भरपाई

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हिंसा की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से की जाये। बलात्कार के मामले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को दोषी करार दिया है। फैसले के विरोध में डेरा समर्थकों ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की है।

उग्र प्रदर्शन के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गुरमीत राम रहीम की संपत्ति बेच कर नुकसान की भरपाई की जाए। हाई कोर्ट ने कहा है इसकी पूरी जिम्मेदारी राम रहीम की है।

Punjab and Haryana High Court says properties of #RamRahimSingh should be attached to pay for the losses due to violence.