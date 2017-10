भ्रष्टाचार-लोकपाल पर अन्ना हजारे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'व्यथित है मन'

गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्टी लिखकर अन्ना हजार ने अपनी व्यथा व्यक्त की है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से देशभर में लोकप्रिय हुए अन्ना हजार ने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और लोकायुक्त कानून पर अमल न करने पर एक दिन का सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। उन्होंने मोदी सरकार से जनता से किए गए वादों का भी ध्यान दिलाया और कई मुद्दों पर अपनी चिंता प्रकट की।

Our workers will be coming to Ralegan Siddhi & discuss on the course of our upcoming movement, will decide where will it happen: Anna Hazare pic.twitter.com/sJWpjjKqSU