जम्मू-कश्मीरः शोपियां में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन, 13 गांवों को घेर ली तलाशी 

सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 13 गावों की घेरेबंदी की। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूनाच मिली थी कि शोपियां के कई गांवों में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लिन के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया।



पुलिस ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त बलों ने जिले के कम से कम 13 गांवों की घेराबंदी की। दक्षिण कश्मीर में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर बड़े स्तर पर ये तलाशी अभियान शुरू किए गए हैं।

#Visuals from J&K: Search operation launched by Security forces in Shopian district. 13 villages cordoned off (deferred visuals) pic.twitter.com/zzWqIhRrKb