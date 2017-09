जम्मू-कश्मीर: सोपोर में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू कश्मीर के सोपोर में शनिवार को कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर सुरक्षाबलों ने आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

J&K: Security forces launch search ops in Sopore after inputs of presence of terrorists in the area.More details awaited. (visuals deferred) pic.twitter.com/WdrtwMXcR7