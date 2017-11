जम्मू-कश्मीर: बांदीपुरा में सेना ने ढेर किए 5 आतंकी, आॅपरेशन जारी

जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर है। इसमें सुरक्षाबलों ने पांच आतंकियों को मार गिराया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह एनकाउंटर हाजिन इलाके में हुआ। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच आॅपरेशन अभी जारी है। दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है।

#FLASH J&K: Security forces gun down 5 terrorists during encounter in Bandipora's Hajin. Operation continues. pic.twitter.com/AEZqYHFl5y