राम जन्मभूमि विवाद:SC ने इलाहाबाद HC को कहा- 10 दिनों में नियुक्त करें ऑब्जर्वर्स, 'ये करेंगे विवादित भूमि की निगरानी

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो नए ऑब्जर्वर की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि 10 दिन के भीतर दो जजों को ऑब्जर्वर नियुक्त करें। ये ऑब्जर्वर विवादित भूमि की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दो जजों में जिला, अतिरिक्त जज या फिर स्पेशल जज हो सकते हैं।

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उस वक्त दिया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से उसे यह अवगत कराया गया कि मामले के दो ऑब्जर्वर्स में से एक रिटायर हो चुके हैं, जबकि दूसरे पदोन्नत होकर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके बाद न्यायालय ने 10 दिन के भीतर नये पर्यवेक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया।

Ayodhya land dispute matter: Supreme Court asks Chief Justice of Allahabad High Court to appoint new observers within 10 days.