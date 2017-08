खुलासाः जेल से बाहर गई थीं शशिकला, पूर्व DIG डी. रूपा ने सौंपा CCTV फुटेज

बेंगलुरू की जेल में बंद एआईएडीएमके प्रमुख वी.के शशिकला का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में शशिकला जेल के बाहर से अंदर आती हुई नजर आ रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक ये वीडियो एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को ये वीडियो शशिकला को लेकर कई खुलासे करने वाली पूर्व DIG डी. रूपा ने सौंपा है।

सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि शशिकला सादे कपड़ों में जेल के बाहर से अंदर एंट्री कर रही हैं। शशिकला के साथ उनकी एक रिश्तेदार इलावर्सी भी नजर आ रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शशिकला और इलावर्सी आराम से दो पुलिस वालों की मौजूदगी में जेल के अंदर आ रही हैं।

बता दें कि इससे पहले भी इस बात खुलासा हुआ था कि शशिकला को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। डीआईजी रूपा ने ही जेल के सीनियर डीआईजी को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी थी। रूपा ने बताया था कि शशिकला को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं जिनमें 2 करोड़ रुपए का किचन इस्तेमाल करने की भी बात कही गई थी। हालांकि बाद में डीजीपी ने इन आरोपों से इंकार करते हुए कहा था कि जहर के डर से शशिकला के खाने पर खास ध्यान रखा गया है। लेकिन अलग से किचन नहीं बनाया गया है।

इस चिठ्ठी में लिखा गया था कि शशिकला ने स्पेशल किचन के लिए 2 करोड़ रुपये की डील की है और इस बात की जानकारी डीजीपी को थी। इस मामले में कर्नाटक के डीजीपी शामिल हैं। बता दें कि शशिकला आय़ से अधिक संपत्ति मामले में चार साल की सजा काट रही हैं।

#WATCH CCTV footage given to ACB by then DIG(Prisons) D Roopa, alleges Sasikala entering jail in civilian clothes in presence of male guards pic.twitter.com/2eUJfbEUjD