तमिलनाडुः  AIADMK के महासचिव पद से शशिकला की छुट्टी, पार्टी से भी हुईं निष्कासित  

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उठा पटक हुआ है। एआईएडीएमके ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हुए पार्टी की बड़ी नेता वीके शशिकला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनसे पार्टी का महासचिव पद छीन लिया गया है। इसके अलावा दिनाकरण को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री पलानीलसामी ने पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में ये फैसला लिया।

Temporary General Secy post stands forfeited. #Sasikala is expelled: RB Udaykumar,TN Min reads out resolution at #AiadmkGeneralCouncil pic.twitter.com/zQwsXJ2Cit