रूस की पत्रकार ने PM मोदी से पूछा, 'क्या आप ट्विटर पर हैं?' उड़ा मजाक

अपनी चार देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी और स्पेन के गुरुवार को रूस पहुंचे। यहां रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ ही यहां के कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी जिन प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे उनमें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की एंकर मेगन केली भी थीं। केली ने पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए पूछा कि क्या आप ट्विटर पर है..? यह सवाल सुनकर प्रधानमंत्री मोदी और ब्लादिमीर पुतिन समेत वहां पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े।

उल्लेखनीय है अभी एक दिन पहले ही ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के नेताओं की लिस्ट आई है जिसमें मोदी तीसरे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले नेता हैं।

रूसी पत्रकार के इस सवाल के बाद सोशल मीडिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दुनिया के शीर्ष नेताओं से पहले मुकम्मल जानकारी रखने और सही तैयारी न करने पर केली हंसी का पात्र बन गई हैं।

देखें वीडियो-

EXCLUSIVE: NBC News' @megynkelly joins Vladimir Putin and Narendra Modi ahead of tomorrow's International Economic Forum in Russia. pic.twitter.com/L12ahtuTDO