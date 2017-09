केंद्र सरकार इन 5 वजहों से नहीं चाहती रोहिंग्या मुसलमानों को देश में पनाह देना

रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में रहने को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमान को वापस म्यांमार भेजने को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 16 पन्नों का हलफनामा सौंपा है। जिसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या इस देश में नहीं रह सकते। अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी।

पढ़ें : केंद्र सरकार द्वारा दी गई वो पांच वजह जिसके चलते देश में नहीं सकते रोहिंग्या:

पहली वजह: केंद्र ने सुप्रीट कोर्ट को हलफनामा सौंप कर जवाब दिया है। जिसमें केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों का देश में रहना गैर कानूनी है। रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल हैं जैसे अपने दूसरे साथियों के लिए फर्जी पेन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराना। कुछ रोहिंग्या मानव तस्करी में भी शामिल हैं।

दूसरी वजह: देश में करीब 40 हजार रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं ये काफी बड़ी संख्या है। इस वजह से सुरक्षा से जुड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं।

तीसरी वजह : देश की सुरक्षा की बात कहते हुए केंद्र ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान आतंकावाद में शामिल हैं। इनके पाकिस्तान और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से भी संपर्क है जो की हमारे देश के लिए खतरा है। इसलिए ये यहां नहीं रह सकते।

चौथी वजह: देश में जो बौद्ध लोग रह रहे हैं उनके साथ भी हिंसा होने की संभावना हो सकती है।

पांचवी वजह : केंद्र का कहना है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है।

सरकार का यह जवाब दो रोहिंग्या मुसलमानों की याचिका पर नोटिस के जवाब में आया है। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने जिरह की थी, जिसके बाद न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था।

बता दें कि म्यामांर में हिंसा के कारण पिछले तीन हफ्ते में करीब 380,000 रोहिंग्या लोग भागकर बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। हिंसा की वजह से म्यामांर के रखाइन प्रांत में करीब 30,000 बौद्ध और हिंदू भी विस्थापित हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि म्यामांर की सेना ने आरसा के हमलों की आड़ लेकर करीब 11 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भगाने का अभियान शुरू किया है। म्यामांर की सरकार ने आरोपों से इनकार किया है।

