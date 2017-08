लोगों को राहत: RBI ने जारी किए 200 और 50 रुपए के नए नोट, ATM पर लगी लंबी कतार

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यानि शुक्रवार को 200 रुपए और 50 रुपए का नया नोट जारी कर दिया है। आज सुबह से ही एटीएम में 200 और 50 रुपए के नोट लेने के लिए लंबी कतार लगी है। इन नोटों के लोगों को 2000 रुपए के नोट को खुल्ले कराने वाली परेशानी से थोड़ी राहत मिलेगी।

People queue up to withdraw new notes in the denominations of Rs.50 & Rs.200 from Reserve Bank of India in Delhi. pic.twitter.com/94DqERp2Ry