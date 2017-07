राष्ट्रपति शपथ ग्रहण: आज राम नाथ कोविंद लेंगे यह शपथ

आज देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में देश के नए राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े दिग्गज शामिल होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज महामहिम की शपथ के साक्षी बनेंगे।

प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और मुख्यमंत्री को राज्यपाल। ऐसे में ये सवाल सबके मन में आता है कि राष्ट्रपति जो महामहिम का पद है उन्हें शपथ कौन दिलाता होगा। हम आपको बताते हैं कि उन्हें शपथ कौन दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (भारत के मुख्य न्यायाधीश) की मौजूदगी में देश के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, अगर किसी कारण से वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर के सामने राष्ट्रपति शपथ लेते हैं।

रायसीना में रामनाथ:कोविंद आज 14वें राष्ट्रपति के रुप में शपथ लेंगे,जानें कौन दिलाएगा शपथ

मंत्रियों और सांसदों को तो कई बार आप लोगों ने शपथ लेते देखा होगा और उनकी शपथ आपको शायद याद भी हो गई होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेते हैं? आइये आज हम आपको बताते हैं कि राम नाथ कोविंद आज क्या शपथ लेने वाले हैं।

मैं (एबीसी) ईश्वर की शपथ लेता हूं/लेती हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति पद का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा/करूंगी, संविधान और कानून की रक्षा व बचाव करूंगा/करूंगी। मैं खुद को भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित करूंगा।

"I, A.B., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India.".