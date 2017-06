राष्ट्रपति चुनाव: कोविंद किसान के बेटे हैं, वे असाधारण राष्ट्रपति होंगे- मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के राज्यपाल राम नाथ कोविंद को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वे एक विशिष्ट राष्ट्रपति बनेंगे और दबे-कुचले, गरीबों तथा वंचितों के प्रति अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राम नाथ कोविंद एक किसान के बेटे हैं, जो एक विनम्र पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और गरीब तथा वंचितों के लिए लगाया है।

Shri Ram Nath Kovind, a farmer's son, comes from a humble background. He devoted his life to public service & worked for poor & marginalised