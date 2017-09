श्रीनगर: अब भी जहन में है शहीद ASI की बेटी का आंसूओं से भरा चेहरा: राजनाथ

गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के चार दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। इसके बाद आज राजनाथ सिंह अनंतनाग पहुंचे जहां उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात की।

जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात के दौरान राजनाथ ने जवानों की सुरक्षा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी जानी चाहिए जिसके लिए फंड भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर पुलिस स्टेशन में बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हर पुलिस स्टेशन में बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए।

राजनाथ ने जम्मू कश्मीर में बीते दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए एएसआई अब्दुल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा का चित्र देखा। उसका आंसू से भीगा चेहरा देखा, दिल से उसका दर्द निकलता नहीं है।

बता दें कि राजनाथ सिंह सिंह 9 से 12 सितंबर तक जम्मू -कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और प्रधानमंत्री विकास पैकेज के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। सिंह जम्मू -कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने के अलावा श्रीनगर और जम्मू में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मिलकर उनकी राय जानेंगे।

