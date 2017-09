पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि बने नए कैग, राष्ट्रपति ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ 

पूर्व गृह सचिव राजीव महर्षि ने आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में महर्षि को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे।

नए कैग की शपथ के बाद राजीव महर्षि ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है।

