टॉयलेट एक प्रेथ कथाः ससुराल में नहीं था शौचालय, पत्नी ने कोर्ट में दी तलाक अर्जी

हाल ही में आई अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेटः एक प्रेम कथा ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसका असर अब हमारे समाज पर भी होता दिख रहा है। राजस्थान में इस फिल्म की स्टोरी से मिलती एक घटना सामने आई है, जहां ससुराल में शौचालय (टॉयलेट) नहीं होने की वजह से एक महिला ने तलाक की अर्जी दे दी।

दरअसल घटना भिलवाड़ा की है। जहां फैमिली कोर्ट ने घर में टायलेट नहीं होने को क्रूरता मानते हुए एक महिला की तलाक की याचिका मंजूर कर ली। महिला ससुराल में शौचालय नहीं होने के चलते महिला दो साल से ससुराल से अलग माइके में रह रही थी। न्यायाधीश ने घर में शौचालय नहीं होने पर महिलाओं को होने वाली मानसिक पीड़ा पर टिप्पणी करते हुए इसे समाज के लिए कलंक बताया।

Kept complaining to family about not having a toilet in house but they never listened to me & beat me up: Woman, who filed the divorce plea pic.twitter.com/vjeRBFckPM