जोधपुर के बालेसर में भारतीय सेना का मिग-23 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर थाना इलाके के गोपालसर गांव में गुरुवार को भारतीय वायु सेना का प्रशिक्षण विमान मिग 23 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। जोधपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी।



उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना का विमान एमएस 3472 बालेसर थाने से करीब बीस किलोमीटर दूर गोपालसर गांव में एक खेत में जा गिरा जिसके बाद उसमें आग लग गई। अग्निशमन दलों ने आग पर काबू पा लिया है।



उन्होंने बताया कि विमान के दोनों पायलट पहले ही कूद गए और वह सुरक्षित हैं। बालेसर थानाधिकारी मूल सिंह के अनुसार ग्रामीणों ने खेत में विमान गिरने की सूचना दी थी।



मौके पर मौजूद सिंह ने बताया कि विमान गिरने के कारण उसमें से निकले धुएं का गुबार देखकर ग्रामीण वहां एकत्र हो गये। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

