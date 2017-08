रेल हादसा: सुरेश प्रभु ने ली हादसों की नैतिक जिम्मेदारी, बोले- PM ने अभी रुकने को कहा

यूपी में बीते चार दिनों में हुए दो रेल हादसों के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र से मुलाकात की और इस पूरे हमले की पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे इंतजार करने को कहा है।

I met the Hon'ble Prime Minister @narendramodi taking full moral responsibility. Hon’ble PM has asked me to wait. (5/5)

रेल मंत्री ने एक के बाद एक पांच ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं से मुझे गहरी परेशानी हुई है। यात्रियों को चोट पहुंचने से और कीमती जीवन की खोने से बेहद चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि तीन साल में मैंने रेलवे की भलाई के लिए खून पसीना बहाया है।

I am extremely pained by the unfortunate accidents, injuries to passengers and loss of precious lives. It has caused me deep anguish (4/5)