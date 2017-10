पलटवारः बुलेट ट्रेन के विरोधी अब भी 100 साल पुरानी तकनीक में यकीन करते हैं- रेल मंत्री

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन लोगों पर निशाना साधा है जो कि बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए। क्या वो जनता को पीड़ित असुरक्षित रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का विरोध करने वाले क्या अब भी 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी में यकीन करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह कोई बहाना नहीं है कि लेकिन इंडियन रेलवे में समस्याएं 1-2 साल पुरानी नहीं है। ये समस्याएं सालों से जुड़ती चली आ रही हैं और 2014 में हमें विरासत में मिली थीं।

30 नए फुट ओवर ब्रिज बनाने को दी गई मंजूरी

रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिम रेलवे के 13 फुट के ओवर ब्रिज को चौड़ा करने और 10 नए फुट ओवर ब्रिज को बनाने की मंजूरी दे दी गई है।

13 FOBs in Western Rly approved for widening&10 new FOBs approved. 20 new FOBs on Central Rly approved. All to be completed in 1 yr: Rly Min pic.twitter.com/fWTYVquVaf