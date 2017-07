अमरनाथ हमला: राहुल ने कहा-"PM मोदी लें घटना की जिम्मेदारी"

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सुरक्षा में गंभीर और अस्वीकार्य चूक हुई है और प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल ने कहा, भारत आतंकवादियों से कभी नहीं डरेगा। राहुल ने ट्वीट किया, यह गंभीर और अस्वीकार्य सुरक्षा चूक का मामला है। प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। भारत कभी इन कायर आतंकियों से नहीं डरेगा।

वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमला सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकियों ने जिस बस पर हमला कर सात तीर्थयात्रियों की हत्या की है वह अमरनाथ श्राइन बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। साथ ही बस बिना सुरक्षा उपाय के निर्धारित समय सीमा शाम के बाद रवाना हुई।

