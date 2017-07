राहुल गांधी बोले: मोदी की नीतियों से आतंकियों को कश्मीर में मिला मौका

कश्मीर नीति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण कश्मीर में आतंकवादियों को मौका मिला है तथा निर्दोष भारतीयों का रक्त बह रहा है। राहुल ने आज टवीट कर कहा, "मोदी की नीतियों के कारण कश्मीर में आतंकवादियों को मौका मिला। भारत के लिए करारा रणनीतिक झटका।"

Short term political gain for Modi from PDP alliance has cost India massively

Modi’s policies have created space for terrorists in Kashmir. Grave strategic blow for India#AmarnathTerrorAttack