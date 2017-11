गुजरात चुनाव: राहुल गांधी से मिले जिग्नेश मेवाणी, कहा- वह हमारी मांगों से सहमत

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने गुजरात दौरे के आखिरी दिन दलित नेता जिग्नेश मेवानी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जिग्नेश ने बताया कि राहुल गांधी उनकी मांगों से सहमत हैं। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान राहुल ने हमारी मांगों को सही करार देते हुए कहा है कि हमारी मांगें सिर्फ मांगें नहीं बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार हैं, और हमारी मांगों को मेनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा।

जिग्नेश ने दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और दूसरी पार्टियों की सोच में अंतर है दूसरी पार्टियां तो बात तक नहीं सुनती हैं।साथ ही जिग्नेश ने कहा कि अगर कांग्रेस उनकी मांगें मान लेती है, तो वे बाहर से समर्थन देने को तैयार हो सकते हैं।

बता दें कि राहुल पिछले तीन दिन से गुजरात दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन था। आज वो गुजरात के नवसारी जिले में मौजूद थे। इस दौरान राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए दूसरी पार्टियों पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पता नहीं भारत में ईंधन के दाम लगातार बढ़ने का कारण क्या है जब्कि दूसरे देशों में दाम घट रहे हैं। गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर राहुल ने कहा कि हम गुजरात के मन की बात सुनेंगे।

Met Rahul Ji. He told us 90% of our demands aren't demands but our constitutional rights which will be included in manifesto: Jignesh Mevani pic.twitter.com/QaikXKcnw6