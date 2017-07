राहुल का वार: नरेंद्र मोदी को बताया 'सबसे कमजोर प्रधानमंत्री'

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया है, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत में एच1बी वीजा का मुद्दा नहीं उठाया और अमेरिका द्वारा 'भारत प्रशासित कश्मीर' कहे जाने के मामले को अधिक तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस ने अपने टि्वटर हैंडल पर मोदी की अमेरिका यात्रा को महज फोटो खिंचवाने का अवसर करार दिया और कहा कि मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया।

राहुल गांधी ने मीडिया में चल रही उन खबरों के लिंक ट्वीट किए, जिसमें कहा गया है कि मोदी—ट्रंप बातचीत में एच1बी वीजा का मुद्दा नहीं उठा तथा विदेश मंत्रालय ने 'प्रशासित कश्मीर' की अमेरिकी बात को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, 'भले ही यह महान फोटो अवसर था, नरेन्द्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय मुख्य मुद्दों की अनदेखी कर दी गयी। निरर्थक, कमजोर मोदी।'

While it was a great photo opportunity, the main issues were bypassed on @narendramodi's trip to the United States. #Unfruitful #WeakModi pic.twitter.com/xm8myp5Y8F