पीएम मोदी पर वार: राहुल गांधी बोले, GST की तहत दिव्यांग कर 'असंवेदनशील'

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार पर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के प्रति 'असंवेदनशील' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि व्हीलचैयर एवं ब्रेल टाइपराइटरों पर 'दिव्यांग कर' लगाया गया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से वापस लेने की मांग की।

