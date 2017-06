मुंबई 93 ब्लास्ट केस: दोषियों की सजा पर सुनवाई कल तक के लिए टली

1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में डॉन अबू सलेम समेत छह दोषियों की सजा का ऐलान कल (मंगलवार) होगा। अदालत ने आज हुई सुनवाई को अगले दिन तक के लिए टाल दिया है।

1993 Mumbai blasts case: Arguments on quantum of punishment for convicts adjourned till tomorrow #Mumbai

विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार को मुंबई बम धमाकों में फैसला सुनाया था। अदालत ने 7 आरोपियों में से अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया था। वहीं मुख्य मास्टरमाइंड मुस्तफा डोसा और डॉन अबू सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था।

मामले में याकूब को हो चुकी है फांसी

साल 2007 में पूरे हुए सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि 23 लोग बरी हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा दी जा चुकी है।

डॉन अबू सलेम पर ये है आरोप

डॉन अबू सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलेम और दो अन्य दत्त के गए और वहां से दो राइफलें तथा कुछ गोलियां लेकर वापस आए थे।

