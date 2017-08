VIRAL PHOTO: स्कूटर से आधी रात सड़क पर निकलीं किरण बेदी, जानें वजह

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने शुक्रवार को गुप्त तरीके से स्कूटर पर निकल कर पुडुचेरी में महिलाओं की सुरक्षा का जायजा लिया। वो एक स्कूटर के पीछे बैठी थीं जिसे एक महिला चला रही हैं और किरण बेदी ने अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपा रखा था।

From a midnight incognito #Suraksha Round to the 6AM weekend #Swachh Round... pic.twitter.com/qn9OVZYYod

सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पुडुचेरी रात के वक्त भी महिलाओं के लिए सुरक्षित लगा लेकिन इसमें और भी जरूरी सुधार की जाएगी। लोगों से अपील करते हुए किरण बेदी ने लिखा कि जरूरत पड़ने पर लोग पीसीआर के नंबर 100 का उपयोग करें और अपनी परेशानी को उनसे जरूर बताएं।

Found Puducherry reasonably safe at night. But will be improved.

Also urge people to connect with PCR,100/ & inform their concerns.. https://t.co/sFJHin0FgH