बदला GST: बदलावों के बारे में कुछ ऐसा बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के बाद माल और सेवा कर व्यवस्था और सरल हो गई है। उन्होंने कहा कि यह नागरिकों के हितों की रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है।

उन्होंने व्यापक रूप से प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न पक्षों को जोड़ने को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि इसी वजह से ये सिफारिशें आयी हैं। जीएसटी लागू किए जाने के तीन महीने बाद ये बदलाव किए गए हैं।

Good and Simple Tax (GST) becomes even simpler. Today’s recommendations will immensely help small and medium business. — Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2017

I congratulate FM @arunjaitley & his team for engaging with various stakeholders for extensive feedback which led to today's recommendations — Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2017

Composition scheme has been made more attractive & other facilitation measures will make the GST even more people-friendly & effective. — Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2017

GST is in line with our constant endeavour to ensure interests of our citizens are safeguarded & India’s economy grows. — Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2017

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, 'माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अब और सरल हो गया है। इन सिफारिशों से छोटे और मझले व्यापारियों को फायदा मिलेगा।' उन्होंने कहा, 'जीएसटी हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।'

गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को छोटे एवं मझले उद्यमों को कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के मामले में बड़ी राहत दी। निर्यातकों के लिए नियमों को आसान बनाया गया है और कलम, पेंसिल, बिना ब्रांड वाले नमकीन और आयुर्वेदिक दवाओं सहित दो दर्जन से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती की गई है।