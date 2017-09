VIDEO & PICS: PM मोदी ने किया सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 67 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर सुबह-सुबह पीएम मोदी अपनी मां हीरा बा का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे। पीएम मोदी मां से कुछ देर मिले और आशीर्वाद लेने के बाद लौटे। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था।

#WATCH Live: PM Narendra Modi inaugurates Sardar Sarovar Dam in Gujarat's Kevadia. https://t.co/bNuOFDn4Ev — ANI (@ANI) September 17, 2017

देखें कार्यक्रम की टाइमलाइनः

10:22 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गुजरात के केवड़िया, कुछ ही देर में करेंगे सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन।

10:22 AM: उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विश्वकर्मा भगवान की पूजा।

10:30 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सरदार सरोवर बांध के लिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को बधाई दी है।

Completion of Sardar Sarovar Dam fulfils a dream. Greetings to people of Guj, Raj, Maha & MP, who will share benefits 1/2 #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2017

Congratulations to the four state governments for working together in harmony for this important national project 2/2 #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2017

देभोई में प्रधानमंत्री का हेलिकॉप्टर उतरा। देभोई से सड़क के रास्ते पीएम मोदी केवड़िया गए। पहले पीएम मोदी का हेलिकॉप्टर केवड़िया उतरने वाला था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसे देभोई ही उतारा गया। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर पूरे देश को ये डैम समर्पित किया है।

Gujarat: Visuals from #SardarSarovarDam in Kevadia. PM Modi will be inaugurating the dam shortly. pic.twitter.com/ikXBJpewh8 — ANI (@ANI) September 17, 2017

जानें इस बांध के बारे में सबकुछः

1- सरदार सरोवर बांध की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाला नेहरू ने 5 अप्रैल, 1961 में रखी थी। ये नर्मदा नदी पर बना 800 मीटर ऊंचा बांध है।

2- सरदार सरोवर बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यूएस का ग्रांड कोली डेम दुनिया का सबसे बड़ा बांध है।

3- बांध के 30 दरवाजे हैं। हर दरवाजे का वजन 450 टन है। हर दरवाजे को बंद करने में एक घंटे का समय लगता है।

4- ये बांध अब तक 16,000 करोड़ की कमाई कर चुका है। जो इसके स्ट्रक्चर पर हुए खर्च से तकरीबन दोगुना है।

5- सरदार सरोवर बांध की 4.73 मिलियन क्यूबिक पानी स्टोर करने की क्षमता है।

17th September, 2017 will be a historic day for the people of Gujarat as a long cherished dream of the Narmada Project comes true. pic.twitter.com/rBIyeidess — Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) September 16, 2017

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण कार्य का भी पीएम मोदी ने जायजा लिया। वहीं वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाएंगे। आगे की स्लाइड में जानें सरदार सरोवर बांध के बारे क्या कुछ जानना जरूरी है...