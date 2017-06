राष्ट्रपति चुनाव: एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा

राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने के बाद रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को बिहार के राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

गौरतलब है कि कोविंद को 16 अगस्त 2015 को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

The President has accepted the resignation of #RamNathKovind, as Governor of Bihar.