गांधी जयंतीः राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि, राजघाट पर लगा नेताओं का तांता

आज 2 अक्टूबर है। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 148वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश और दुनिया में कई जगह विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और लोग बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी के अलावा आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जा रही है।

महात्मा गांधी की 148वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजिल दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि

My respects to Gandhi Ji. I bow to beloved Bapu on #GandhiJayanti. His noble ideals motivate millions across the world, tweets PM Modi — ANI (@ANI) October 2, 2017

गांधी जी के प्रति मेरा सम्मान है। उनके महान आदर्शों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है।

वहीं उन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजिल दी।

My respects to Shastri Ji, who inspired farmers, jawans & gave nation able leadership. Remembering #LalBahadurShastri ji on his Jayanti: PM — ANI (@ANI) October 2, 2017

पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें याद करते हुए कहा, शास्त्री जी के प्रति मेरा सम्मान है, जिन्होंने किसानों, जवानों को प्रेरित किया और राष्ट्र को सक्षम नेतृत्व दिया।

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राजघाट पहुंच कर बापू को श्रद्धांजलि दी।



पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।