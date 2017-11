प्रद्युम्न मर्डर केसः उदंड और मानसिक रोगी है आरोपी छात्र, CBI कर रही है पूछताछ

सीबीआई ने प्रद्युम्न की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस सिलसिले में सीबीआई पकड़े गए आरोपी छात्र को पूछताछ के लिए आज हेडक्वार्टर ले गई। सीबीआई वहां से आरोपी छात्र को मौका-ए-वारदात पर भी ले जा सकती है। बता दें कि गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या मामले में सीबीआई ने उसी स्कूल के 11वीं के छात्र पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को तीन दिन की सीबीआई हिरासत दी है।

बुधवार को सीबीआई ने बताया कि परीक्षा और पीटीएम (पेरेंट्स-टीचर मीटिंग) टालने के लिए प्रद्युम्न के सीनियर ने स्कूल में उसकी हत्या कर दी। खून से लथपथ प्रद्युम्न स्कूल के बाथरूम के बाहर मिला था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

#Pradyuman murder case: Accused student taken to CBI headquarters for questioning. pic.twitter.com/74KiBwQ6aB