कश्मीर:जवानों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, उमर बोले-केस दर्ज हो

जम्मू-कश्मीर के गांदेरबल जिले में एक जांच चौकी पर सेना के जवानों की कथित पिटाई के मामले में सात पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में आरोपी सैन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

उमर ने ट्वीटर पर कहा, सेना ने जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में क्यों पीटा इस पर अधिकारियों द्वारा फौरन स्पष्टीकरण और कार्रवाई की जरूरत है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सेना के जवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस झड़प में पुलिस चौकी में रखे रिकार्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए।

On the face of it J&K police party was implementing the SOP of not allowing yatri movement after 7:30 PM. Army chaps were yatris in civvies https://t.co/aDUXd0ZdsN