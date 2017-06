दार्जिलिंगः अनिश्चितकालीन बंद का छठा दिन,पुलिस-GJM समर्थकों में संघर्ष

दार्जिलिंग में आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और बोतलें फेंकी जिन्होंने जवाबी कार्रवार्ई में आंसू गैस के गोले छोड़े।



इन ताजा झड़पों के बीच पृथक राज्य की मांग को लेकर आयोजित अनिश्चितकालीन बंद आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू है और जूलूस निकालने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है।

#Darjeeling: 'Naari Morcha' of GJM protests against the raid at residence of GJM Assistant Gen Secy Binay Tamang and on #Gorkhaland issue pic.twitter.com/JU8h5zbt7W