दार्जिलिंग: GJM के आॅफिस पर छापे में के बाद भड़के कार्यकर्ताओं ने फूंका थाना

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग के ऑफिस पर पुलिस ने गुरुवार को रेड मार कर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने आज सुबह ताला तोड़कर गुरुंग के ऑफिस पर रैड मारी जिसके बाद उन्हें वहां से ये कई तरह के धारदार हथियार बरामद हुए। जिनमें कुल्हाड़ी, तीर, फरसा, हसिया सहित एक क्रॉस बो भी जब्त किया गया। पार्टी कार्यालय पर पुलिस छापे के बाद उनके समर्थक भड़क गए हैं, कई समर्थकों ने कलिमपोंग जिले के पेडोंग थाने में आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ पटलाभास में जीजेएम का ऑफिस पुलिस ने सील कर दिया है।

आपको बता दें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा काफी लंबे वक्त से अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। जिसके लिए दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद का आह्नवान किया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आंदोलनकारियों के सामने झुकने को तैयार नहीं है।

उधर इस रेड के विरोध में पार्टी ने फिर से अनिश्चितकालिन बंद का आह्वान किया है। पार्टी के नेता विनय तमांग ने कहा, "हम आदिवासी हैं, कुछ ही दिनों में हमारा पारंपरिक तीरंदाजी कॉम्पिटीशन आयोजित होने वाला है। उन्होंने (पुलिस/सरकार) हमारे पारंपरिक साज-सामान को हथियार बता दिया।"

We are tribals, about to hold our traditional archery competition. They showed our traditional equipment as weapons: Binay Tamang, GJM pic.twitter.com/XjndzCragO