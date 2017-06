अलगाववादियों पर नकेल: गिलानी के दामाद फंटूश समेत हुर्रियत के 3 नेता हिरासत में, दिल्ली में NIA करेगी पूछताछ

कश्मीर में आतंकियों को हवाला के जरिए वित्तीय मदद करने के मामले की जांच के संदर्भ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह को श्रीनगर में हिरासत में ले लिया। दो अन्य अलगाववादी नेताओं अयाज अकबर और मेहराजउद्दीन केलवाल को भी हिरासत में लिया गया है।

माना जा रहा है कि इन तीनों को हवाला फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी के बाद मिले सबूतों के आधार पर हिरासत में लिया गया है। एनआईए इन तीनों से दिल्ली में पूछताछ करेगी।

Police in Srinagar have detained three Hurriyat (G) leaders who were to be questioned by NIA in Delhi. pic.twitter.com/DWcrx46aqv