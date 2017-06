शोक: जनहित याचिका शुरू करने वाले जस्टिस भगवती नहीं रहे, पीएम मोदी ने जताया दुख

देश के पूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती (95) का गुरुवार को यहां अल्प बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें जनहित याचिकाओं की अवधारणा लाकर देश में न्यायिक सक्रियता की शुरूआत के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि भगवती ने न्याय व्यवस्था तक लोगों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करने का काम किया।

मोदी ने ट्वीट किया, जस्टिस भगवती का निधन दुखद है। वह भारतीय कानूनी बिरादरी के बड़े नाम थे। उन्होंने हमारी न्याय व्यवस्था तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और करोड़ों लोगों को आवाज देने में उल्लेखनीय योगदान दिया।

Justice PN Bhagwati's remarkable contributions made our judicial system more accessible & gave voice to millions.