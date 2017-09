PM मोदी ने लॉन्च की सौभाग्य योजना: 31 मार्च, 2019 तक रोशन होगा देश का हर घर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली के दीनदयाल उर्जा भवन में ओएनजीसी के एक कार्यक्रम में 'सौभाग्य' योजना का ऐलान किया। सौभाग्य मतलब 'सहज बिजली हर घर योजना'। इस योजना के तहत जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में है, ऐसे लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल नहीं है उन्हें 500 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। ये 500 रुपए 10 किस्तों में जमा कराए जा सकेंगे। इस योजना का स्लोगन है, 'रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर।'

इस योजना का लक्ष्य बिहार, यूपी, एमपी, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में हर घर में बिजली पहुंचाने का है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक देश के हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन के साथ एक सोलर पैक भी दिया जाएगा। इस सोलर पैक में 5 एलईडी बल्ब, एक बैट्री पॉवर बैंक, एक डीसी पॉवर प्लग और एक डीसी पंखा दिया जाएगा। इस योजना पर कुल 16320 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी के भाषण के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं होगा और जो भी भ्रष्ट्राचार में संलिप्त मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्ता भोग के लिए नहीं है बल्कि सेवा के लिए। सेवा करने के लिए किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए।

