मन की बात: रेडियो के जरिए पीएम मोदी 35वीं बार करेंगे जनता को संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानि रविवार को 35वीं बार मन की बात के जरिए से जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो आदि पर लाइव प्रसारित किया जाएगा।

मन की बात का कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी शनिवार को अपने ट्विटर अकाउंट से दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया था कि मन की बात कल (27 अगस्त) सुबह 11 बजे होगी।

#MannKiBaat will take place tomorrow at 11 AM. Do tune in. pic.twitter.com/uSD3mF8BsJ